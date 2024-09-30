Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым доля любителей футбола в России понизилась до отметки в 4%.

«Если всё-таки смотреть на ситуацию объективно, то болельщики ходят на матчи «Зенита», «Краснодара» и «Факела». А если оценивать целиком ситуацию, то на самом деле болельщиков мало. Да, приходят на дерби определённое количество человек. А на самом деле ощущается потеря болельщиков.

Введение Fan ID повлияло на большую часть. Болельщики не хотели оформлять его и не хотят. На самом деле стало очень мало болельщиков», - сказал Деменко.

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