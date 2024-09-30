Галактионов: «Локомотив» готовит игроков для сборной России

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, принципиально ли он делает ставку на российских футболистов.

«Конечно. И позиция руководства клуба — учитывая ситуацию, в которой находится страна, надо делать ставку на своих», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Специалист считает, что на данный момент самый лучший момент для подготовки российских игроков на перспективу, «Локомотив» готовит футболистов для нашей сборной.

После десяти туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сумев пополнить свой баланс на 24 очка.

1 октября «железнодорожники» проведут кубковый матч против «Оренбурга».