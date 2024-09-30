Галактионов ответил, можно ли называть Батракова лучшим игроком поколения

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, считает ли полузащитника Алексея Батракова лучшим игроком своего поколения.

«Конечно, похвала Батракова оправдана. Когда есть за что хвалить — надо это делать. Но, наверное, в более спокойных тонах», — заявил Галактионов «РБ Спорту».

По мнению тренера, для того, чтобы называть Батракова лучшим игроком своего поколения, должно пройти больше времени.

В текущем розыгрыше чемпионата России 19-летний хавбек появился на поле в десяти матчах, в которых забил семь голов и стал автором шести ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Батракова составляет пять миллионов евро.