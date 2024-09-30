Галактионов озвучил задачу «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о задачах команды в текущем сезоне.

«Что от меня требует клуб? Побеждать. Побеждать в каждом матче. Мы сами от себя этого требуем», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что подводить итоги «Локомотив» будет в конце сезона.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команда Галактионова провела десять матчей, в которых смогла набрать 24 очка. Такое количество баллов позволяет «железнодорожникам» занимать вторую строчку в таблице.

В 11-м туре «Локомотив» примет на своем поле «Крылья Советов».