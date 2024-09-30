Тарханов: «Зенит» скоро вернёт себе лидерство»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о лидерской гонке РПЛ.

- «Зенит» неожиданно для вас потерял лидерство, или есть ощущение, что все к этому шло?

- Нет. Тут свою роль сыграли ошибки отдельных футболистов. Если бы защитник «Зенита» не ошибся, то матч закончился бы 0:0. И тогда расклады были бы другими.

- Питерцы сейчас ничем не выделяются по игре, если сравнивать с «Краснодаром» и «Локомотивом»?

- Все эти три команды выглядят сейчас хорошо. Нынешний чемпионат складывается намного интереснее, чем раньше, когда за пять туров до финиша все уже было понятно. Прошлый сезон тоже получился хорошим, когда все решилось в последнем туре.

- У кого из этих трех клубов больше шансов на золото?

- Интрига будет сохраняться до конца чемпионата, но наибольший потенциал на первую строчку все-таки у «Зенита».

- Почему?

- Состав лучший и уровень игроков тоже. Но им нужно добавлять, чтобы переигрывать соперников.

- Первые выводы об игре Соболева какие? Не считаете, что «Зенит» ошибся с этим трансфером?

- Возможен такой вариант. Пока этот нападающий не выглядит так, как от него ожидали. Возможно, ему надо дать время, потому что «Спартак» играл в другой футбол. Соболеву нужно приспособиться к игре в новом клубе, перестроиться. Поэтому сейчас сложно заявлять, что он плохо себя проявляет. Но потенциал для игры в «Зените» у него есть. Его взяли, в том числе и потому, что он хорошо играет на верхнем этаже, хорош в борьбе, плюс у него российский паспорт.

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- «Зенит» надолго уступил первую строчку или скоро опять на нее вернется?

- Сложно сказать в этой ситуации. Мне кажется, питерцы скоро вернут себе лидерство.

- Насколько будет важно любой из трех лидирующих команд уйти на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице?

- Это не имеет никакого значения. Важно только окончание чемпионата. А сейчас еще рано делать глобальные выводы.

- Смену чемпиона в этом сезоне вы не ожидаете?

- Все может быть. Но питерцы пока, на мой взгляд, имеют больше шансов на золотые медали. «Локомотив» - это молодая команда, и пока непонятно, сможет ли она пройти во взятом темпе весь сезон. Я симпатизирую этой команде, потому что там играет много российских футболистов. Этот клуб показывает, как важно, чтобы академии хорошо работали и выпускали своих ребят, которые будут играть в составе первой команды. У них сейчас лучшая футбольная академия в стране.

Елена Григорьевская