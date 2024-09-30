Тренер «Локомотива» Галактионов: «Порядок бьёт класс — это про нас»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился комментарием о причинах успешных результатов команды.

Специалист заявил, что главными факторами являются уровень физической подготовки и уровень организации команды.

«Мы были уверены в том, что будем организованы и дисциплинированы. Порядок бьет класс — это про нас», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

По итогам десяти сыгранных туров «Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 24 очка. Такое же количество баллов у лидирующего «Краснодара».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» примет «Крылья Советов».