Монтес высказался насчёт критики после приезда в Россию

Футболист «Локомотива» Сесар Монтес дал комментарий насчёт критики в свой адрес из-за решения перебраться в Российскую премьер-лигу. Как известно, в сентябре мексиканец перешёл в «Локомотив» из «Альмерии».

«Думаю, что есть и те, кто поддерживает моё решение поехать играть в Россию. Таких людей намного больше, чем тех, кто критикует мой выбор. Конструктивная критика всегда приветствуется, и я принимаю её, но иду своим путём – продолжаю бороться и расти», - цитирует Монтеса «Чемпионат».

За «Локомотив» Сесар Монтес успел провести три матча. В них защитник забил один гол, расписавшись в воротах «Химок».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» располагается на второй позиции в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова уступает «Краснодару» только по дополнительным показателям.