Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировала на информацию ВЦИОМ о снижении уровня интереса к футболу в России.

«Я думаю, ВЦИОМ нужно уточнить эту информацию. Это данные не совсем объективные. Дело в том, что перестали федеральные каналы показывать какие-то масштабные футбольные турниры. Люди, такие как я, точно не пойдут целенаправленно на канал, где показывают футбол. Я смотрела как раз именно тогда, когда были значимые матчи, я включала и смотрела. Это было, скорее всего, на «Первом канале». Я как раз отношусь к тем людям, которые футболом интересуются, когда масштабные соревнования проходят. Так как футбол на таких каналах не показывают, то я отношусь к тем процентам людей, которых вычли из разряда тех, которые якобы интересовались футболом. Я считаю, что футболом будет интересоваться именно тот костяк, которому нет разницы, где смотреть новость о футболе. Они подписаны на какие-то каналы, и этот костяк не изменился. Их сколько было, столько осталось. А отпали такие как я, которые смотрели футбол периодически», - сказала Журова.

30 сентября ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым за последние 19 лет доля граждан, активно интересующихся футболом, снизилась в пять раз – 77% россиян признались, что им вообще всё равно на футбол.