Мостовой: Мусаев не имеет отношения к лидерству «Краснодара»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался об успехах «Краснодара». В субботу «быки» обыграли на своём поле «Зенит» со счётом 2:0 и вышли на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

По мнению Мостового, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не имеет отношения к результатам команды.

«У «Краснодара» сильная, хорошая команда, у них один из лучших игроков и лучший нападающий – Кордоба. Ну что, эта команда будет на седьмом месте? Да нет, конечно. И Мусаев здесь ни при чём. Какая разница, кто там у руля? Играют-то футболисты», - цитирует Мостового Metaratings.

В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Химки». Матч пройдёт в воскресенье, 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.