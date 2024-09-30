Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на публикацию данных ВЦИОМ о том, что интерес в России к футболу упал.

В 2005 году в России было 19% болельщиков, а по данным ВЦИОМ в 2024 году – 4%

«В этой ситуации можно подойти со стороны: соглашаться с ВЦИОМ или не соглашаться. Я, например, не очень верю в эти цифры. Смотря какое число людей было опрошено. Я не думаю, что в нашей стране интерес к футболу упал, он снизился немножко, потому что нет международных матчей. От этого никуда не деться, я не могу принять, что интерес к футболу снизился в 4-5 раз.

У нас открываются новые детские спортивные школы, как частные, так и государственные. Мальчишки по-прежнему играют в футбол, проводится масса российских соревнований. РФС всё для этого делает. В целом, говорить о том, что у нас снизился интерес к футболу, я не могу», - сказал Тукманов.