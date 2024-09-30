Татьяна Тарасова: «В России футбола просто нет»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение интереса к футболу в России. Комментарий на этот счёт дала Татьяна Тарасова – заслуженный тренер по фигурному катанию.

«Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМ нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», - цитирует Тарасову Metaratings.

После десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (24 очка). Вторая позиция у «Локомотива» (24 очка), а тройку замыкает «Зенит» (23 очка).

Отметим, что «Зенит» выигрывал титул чемпиона России в каждом из шести последних сезонов.