Сычёв: «Мотивированный Дзюба опасен»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением об игре новичка тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.
«Мотивированный Дзюба опасен. Он приносит пользу «Акрону» и добавил зрелищности нашему чемпионату. Это видно с первых матчей, как он вернулся в РПЛ. С Дзюбой «Акрон» стал ещё сильнее», - передает слова Сычёва Metaratings.ru.
Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента. 36-летний нападающий подписал трудовой договор до конца текущего сезона. Артём принял участие в трех поединках чемпионата России, отметившись забитым мячом и тремя голевыми передачами.
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