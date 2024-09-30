Сычёв: «Мотивированный Дзюба опасен»

«Мотивированный Дзюба опасен. Он приносит пользу «Акрону» и добавил зрелищности нашему чемпионату. Это видно с первых матчей, как он вернулся в РПЛ. С Дзюбой «Акрон» стал ещё сильнее», - передает слова Сычёва Metaratings.ru.