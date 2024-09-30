Тиаго Фрейтас, представитель вингера «Марселя» Луиса Энрике, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о слухах о возможном трансфере клиента в московский «Спартак».

«Я не знаю, интересовался ли им «Спартак», но к нам из России никто не обращался», – сказал агент.

Энрике недавно начал свой второй сезон в составе «Марселя». 22-летний полузащитник был приорбретён в 2023 году у «Ботафого».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Энрике отметился тремя голами и тремя результативными передачами в шести турах. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость бразильского хавбека в 8 миллионов евро.