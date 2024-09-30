Виктор Са высказался о победе над «Зенитом»

Полузащитник Виктор Са, выступающий за «Краснодар», поделился впечатлениями от поединка против петербургского «Зенита» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.
«Это был тяжелый матч, но мы счастливы, что удалось выиграть. Верили, что сможем сделать это. В защите мы показали отличную игру. Надеемся, что дальше все будет только лучше и лучше», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
Напомним, что поединок завершился домашней победой краснодарского клуба со счетом 2:0. Голами отметились Джон Кордоба и Фёдор Смолов.
По итогам десяти туров «быки» занимают первое место в таблице РПЛ, а «Зенит» находится на третьей строчке.
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