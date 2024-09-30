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Игрок «Химок» Мирзов: «Мы бьёмся за Артигу»

30 Сентября 2024 • 12:57 Комментировать

Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Франка Артиги.

«Вопрос об отставке Артиги не ко мне. Мы выходим, бьёмся за него, команду и результат. А дальше руководство решает. Сконцентрированы на том, чтобы набирать очки в каждой игре», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги подмосковная команда набрала восемь баллов и находится на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Химки» на выезде будут противостоять «Краснодару».

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Евро-Футбол.Ру,
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