Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о лидерской гонке РПЛ.

- «Зенит» закономерно потерял первое место?

- Да. Все к этому шло. В перовой трети чемпионата «Зенит» смотрелся не так выразительно. По игре и «Локомотив», и «Краснодар» были предпочтительнее.

- Кто виноват в неудачах «Зенита»?

- Только одно: там нет отдачи, азарта, которые присутствуют у команды Мусаева и Галактионова. Уровень мастерства и качество у футболистов «Зенита» не хуже, чем у конкурентов, а вот настрой и психологическая готовность отсутствует. Как бы они сейчас еще паниковать не начали. Много капризов со стороны иностранных игроков. Что касается встречи с «Краснодаром», случился казус имени Караваева. Так бывает. Ошибаются все.

- Это несчастный случай или закономерный результат настроя и такого отношения футболистов «Зенита»?

- К Караваеву это никак не относится. Он всегда играет с полной самоотдачей. Его не оказалось в стартовом составе, но потом Семак решил выпустить этого футболиста, потому что не было активности на фланге справа. В атаке Караваев был хорош, но в обороне случился такой казус. Фортуна не всегда поворачивается к тебе лицом. В этот раз она отвернулась от питерцев. Причем справедливо.

- Первые выводы об игре Соболева какие? Не считаете, что «Зенит» ошибся с этим трансфером?

- Я бы не торопился с выводами, но Саша пока не впечатляет своей игрой.

- Стоит ли всерьез рассматривать притязания южан и «железнодорожников» на золото в этом сезоне? Одна команда очень молодая и обходится почти без легионеров, другая только строится.

- Что касается «Локомотива», я бы хотел, чтобы он также дальше продолжал на этом уровне. Но там есть два недочета, и это проблема роста: в обороне команда не очень стабильна. Забивают «железнодорожники» много, но пропускают больше всех. То есть защитники пока ниже атакующего потенциала команды. А второй момент – как бы не говорили, что команда молодая, но эти ребята находятся на главных ролях. Тот же Карпукас играет стабильно, но не без ошибок. Про Батракова я вообще не говорю. Мне кажется, молодость – это недостаток «железнодорожников». Поэтому спады у «Локомотива» наверняка еще будут, но так и должно быть. Я в полном восторге, что команда Галактионова состоит процентов на восемьдесят без иностранцев. И вообще мне нравится, что три лидирующих клуба возглавляют отечественные тренеры. Мусаев точно окреп. Он покрылся некоторым панцирем. Галактионову это еще предстоит. Помнится, был момент, когда он чуть не подал в отставку. Его тормознули руководители клуба.

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- «Краснодар» стал сильнее, чем в прошлом сезоне?

- Не скажу. «Быки» стали злее, то, чего сейчас не хватает «Зениту». Они бьются, сражаются. Там нет людей, которые встают в третью позицию, - обиженных и так далее. А еще там важную роль играют русские ребята.

- Игра какой команды первой тройки вам сейчас больше нравятся?

- Пока «Локомотива».

- «Зенит» надолго уступил первую строчку или скоро опять на нее вернется?

- Сейчас будет перерыв на Кубок, на сборную. Наверное, в октябре они все-таки вернут себе первое место. У питерцев, мне кажется, календарь попроще. Из топ-клубов в ближайших турах будет только «Локомотив».

Елена Григорьевская