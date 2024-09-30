Волков высказался о Дзюбе

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков поделился мнением о новичке команды – 36-летнем центрфорварде Артёме Дзюбе.
«Он великолепный человек. Душа компании и раздевалки. Такая фигура, как Артем, очень помогает команде. Он своей харизмой добавил уверенности нашим ребятам в раздевалке и на поле», - передает слова Волкова «РБ Спорт».
Напомним, что Дзюба пополнил ряды «Акрона» под занавес летнего трансферного окна. Нападающий подписал трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.
В трех поединках текущего розыгрыша РПЛ форвард забил один гол и сделал три результативные передачи.
Бан пользователя