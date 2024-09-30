Вера оценил результаты «Химок» в текущем сезоне РПЛ

Аргентинский легионер подмосковных «Химок» Лукас Вера поделился мыслями о результатах команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мы делаем хорошую работу, показываем хороший футбол. К сожалению, результат, который у нас есть, не отражает это. Наше положение в таблице не показывает то, как хорошо мы работаем», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После десяти туров чемпионата России подмосковная команда набрала восемь баллов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок в РПЛ «Химки» проведут на выезде с «Краснодаром».
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