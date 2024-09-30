Игнашевич выдвинул требование «Крыльям Советов»

Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич претендует на пост рулевого самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, в случае своего назначения специалист хочет видеть на посту спортивного директора Армена Маргаряна, с которым вместе работал в «Балтике». Таким образом, пост спортдира «Крыльев Советов» может покинуть Сергей Корниленко.

В настоящий момент пост главного тренера «Крыльев Советов» занимает Игорь Осинькин. Под его руководством команда занимает десятое место в таблице Российской премьер-лиги.