Почему «Краснодар» и «Локомотив» готовы стать чемпионами

Треть дистанции Российской премьер-лиги досталась позади. Лидируют в таблице «Краснодар» и «Локомотив». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему эти клубы реально готовы биться за чемпионство и забрать титул у «Зенита».

Испытание почти медными трубами пройдено

Сейчас «Краснодар» производит ощущение в какой-то мере матёрой и закалённой команды, в отличие от прошлого сезона. Теперь он имеет опыт конкуренции за итоговое первое место – пусть и неудачный. Вроде как это ему уже не страшно. В команде стали понимать, что потрогать и покусать золотые медали – правдоподобный вариант.

Показательный момент – после трёх подряд ничьих на старте нового чемпионата «быки» выдали безошибочную серию из семи побед. Можно, конечно, сказать, они её потому и выдали, что у них был низкий старт (с четвёртого тура). Когда «чёрно-зелёных» поспешно выключили в расчётах из претендентов на чемпионство. Но есть нюанс.

На классном отрезке «Краснодар» выиграл у «Динамо», «Локомотива» (оба раза в гостях) и у самого «Зенита» (впервые с 2018-го). Представляется, что в былые годы «быки» споткнулись бы на узловых точках этой дистанции. Однако сейчас мы видим другую картину. «Акрон» краснодарцы тоже погасили вовремя – когда он только начал рыпаться.

Понятно, что главный нападающий в «Краснодаре» Кордоба. Когда-то его успешно подменял Мозес Кобнан – да и Смолов, в общем-то, способен забивать точечно. Что касается тренерской позиции, то кредит доверия у Мусаева наверняка гораздо выше, чем был у Ивича. Свидетельство тому – прошлый период Мусаева у руля команды (в 2018-2021 годах).

Мощь «Зенита» проигнорировали

Ну а «Локомотиву», кажется, вообще всё равно. В смысле, по поводу «Зенита» и иже с ним. Молодёжь «железнодорожников» не признаёт авторитетов и поймала кураж. «Паровоз» на нехилом ходу летит вперёд по рельсам – и не планирует срываться с них. Если сохранит вдохновение на значительном участке пути – берегитесь этого «поезда», конкуренты.

Хлёсткое поражение от «Краснодара» – напоминание, что «и на старуху бывает проруха». Лантратова в число футбольной молодёжи не впишешь, а две его грубые ошибки в том матче не были предсказуемы. Ну и в любом случае две команды в одном сезоне чемпионами стать не могут. Физически невозможно. Опции по типу «кальчополи» не рассматриваем.

«Локомотив» имеет трёхкратный опыт чемпионства – дух борьбы за золото для него не нов. В кампании РПЛ 2017/2018 «красно-зелёным» тоже поначалу не прочили золотых медалей, ведь предыдущий сезон у них не задался вовсе. Как тут не вспомнить, что весной-2024 только ленивые не «отправляли» Галактионова в отставку?

Что ещё хочется отметить. «Зенит» в текущем сезоне стартовал особенно звонко – не скупился на крупные победы. Команда Семака заставляла трепетать многих? Точно не «Локомотив» с «Краснодаром». Для нынешних преследователей «Зенита» это тоже неплохой знак и повод вписаться в золотую гонку со всей серьёзностью.

Кирилл Иванцов