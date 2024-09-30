Маслов отреагировал на поражение «Спартака»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов, который играет на правах аренды за «Сочи», поделился мнением о последних результатах «народной команды» в нынешнем сезоне.
«Спартак» - не чужой для меня клуб. Я всегда буду за него переживать. К сожалению, матч с «Локомотивом» не видел, так как мы летели. Но неприятно, когда нет результата», - передает слова российского футболиста «Чемпионат».
В рамках десятого тура чемпионата России «Спартак на выезде встречался с «Локомотивом». Дерби завершилось поражением «красно-белых» со счетом 1:3. После этой неудачи подопечные Деяна Станковича опустились на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Бан пользователя