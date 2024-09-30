Юран: «Было жалко «Спартак» в игре с «Локомотивом»

«Мне «Спартак» жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали. «Локомотив» был готов к атакам соперника», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».