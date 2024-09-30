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Юран: «Было жалко «Спартак» в игре с «Локомотивом»

30 Сентября 2024 • 12:01 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о гостевом поражении «красно-белых» от «Локомотива» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Мне «Спартак» жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали. «Локомотив» был готов к атакам соперника», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что матч прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением «Спартака» со счетом 1:3. После этой неудачи подопечные Деяна Станковича опустились на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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