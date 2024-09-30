Раскрыт бюджет «Зенита» на сезон

Стал известен размер бюджета действующего чемпиона России - петербургского «Зенита» - на сезон.

Как сообщается на страницах «РБК Спорт», речь идет о 17 миллиардах рублей. Это самый большой показатель среди всех российских футбольных клубов. Названная сумма может увеличиться для совершения трансферов или улучшения инфраструктуры. Стоит отметить, что бюджет на прошлый сезон был в районе 15-16 миллиардов.

В последнем матче чемпионата России «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:2. После этой неудачи команда Сергея Семака опустилась на третье место в таблице РПЛ.