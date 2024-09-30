Мостовой рассказал, что думает о главном тренере «Динамо»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах главного тренера «Динамо» Марцела Лички в Европе.
«Личка - толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после «Динамо», если все удачно сложится», - передает слова Мостового «РБ Спорт».
По итогам десяти туров Российской премьер-лиги московская команда набрала 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. 47-летний чешский специалист занимает пост рулевого «бело-голубых» с лета 2023 года.
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