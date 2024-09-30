«Спартак» получит наказание по итогам матча с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с журналистами высказался о поединке между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Рассмотрим удаление Ненада Сакича за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. И рассмотрим неподобающее поведение «красно-белых». У команды 6 предупреждений и удаление официального лица клуба», - передает слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился победой «железнодорожников» со счетом 3:1. После этого матча «Локо» занимает второе место в таблице РПЛ, а «Спартак» - шестое.