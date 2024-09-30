Абаскаль - о «Спартаке»: «Это был роскошный эксперимент»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль вспомнил о своей работе на посту главного тренера московского «Спартака».
«Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но работа не дала плодов. Это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом», - высказался наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Абаскаль приезжал в Москву и посетил один из последних матчей «красно-белых». Его последним местом работы была испанская «Гранада». Сейчас специалист находится без клуба.
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