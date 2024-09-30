Абаскаль - о «Спартаке»: «Это был роскошный эксперимент»

«Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но работа не дала плодов. Это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом», - высказался наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».