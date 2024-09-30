Сёмин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мы видим «Зенит» не на первом месте. «Краснодар», «Локомотив», «Зенит», «Динамо» будут конкурировать. Возможно, что ЦСКА со «Спартаком» тоже вклинятся в эту борьбу. Не берусь предсказать, кто будет победителем», - передает слова специалиста «Чемпионат».
После десяти туров чемпионата России «Зенит» набрал 23 балла и находится на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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