Сёмин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту»

«Мы видим «Зенит» не на первом месте. «Краснодар», «Локомотив», «Зенит», «Динамо» будут конкурировать. Возможно, что ЦСКА со «Спартаком» тоже вклинятся в эту борьбу. Не берусь предсказать, кто будет победителем», - передает слова специалиста «Чемпионат».