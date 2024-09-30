Маслов выбрал между РПЛ и Чемпионшипом

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов, выступающий в нынешнем сезоне за «Сочи» на правах аренды, высказался о возможном продолжении карьеры в Англии. Ранее в прессе сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Чарльтона».

«Конечно, поехал бы туда. Выбирая между РПЛ и Чемпионншипом, сделал бы выбор в пользу второго. В Чемпионшип сто процентов поехал бы!» - передает слова Маслова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие всего в двух поединках сочинского коллектива, в которых не отметился результативными действиями.