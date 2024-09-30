Они пытаются обмануть свой возраст: ветераны, которые играют ключевую роль в своих командах

Кто же не слышал или же сам не употреблял выражение «старый конь борозды не испортит» или «старый конь ещё хоть куда». Часто этим выражением хотят передать, что человеку в его сфере деятельности возраст не помеха. Но есть и выражения, наоборот, делающие нелицеприятный акцент на фактор возраста – «в паспорт нужно смотреть» или же «возраст не обманешь».

Темой нашего материала как раз и будут те игроки, которые смогли обмануть свой возраст и которым необязательно смотреть в свой паспорт. Найдётся в нашем топе место и тем футболистам, которые всеми силами пытаются сделать так, чтобы возраст был только цифрой. Как говорится, устраивайтесь поудобней – мы начинаем!

Лука Модрич, 39 лет

Хорват не только тянет топовый уровень, но и является джокером «Реала». Лука – один из символов «сливочных». Аналогичный статус у него и в сборной Хорватии. Модрич не кажется футболистом вчерашнего дня – он игрок сегодняшний. Кажется, что шестикратный обладатель ЛЧ ещё запишет в свой актив новые достижения.

Криштиану Роналду, 39 лет

Это тот футболист, который работой над собой пытается обмануть природу, показать, что возраст над ним не властен. От этого были и проблемы на ЕВРО, где португалец хотел показать, что он главный, а не всего лишь «один из». Да, он не единоличный лидер в национальной команде Португалии, однако он уверенно тянет этот уровень. У КриРо красноречивая статистика даже в этом сезоне: три гола и одна результативная передача в четырёх матчах.

Мануэль Нойер, 38 лет

Мануэль один из самых стабильных вратарей мира, если не самый. С 2011 года «Бавария» спокойна за свой последний рубеж. Пусть Нойеру и 38 лет, но нет ощущения, что он может скоро закончить.

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Лионель Месси, 37 лет

Свой уровень держит и великий Лео. В 15 матчах этого сезона он отличился 14 раз. Также Месси неплох на уровне сборных. Он выиграл Копу, будучи игроком основного состава. В 5 матчах у Месси следующая статистика: 1+1. Возможно, что мы увидим аргентинца и на ЧМ-2026.

Хесус Навас, 38 лет

Приятно, что человек в 38 не доигрывает, а поднимает над головой Кубок чемпионата Европы. Делает ему честь и тот факт, что в «Севилье» Хесус не является запасным игроком. Он тот футболист, который может принести пользу своей команде.

Игорь Акинфеев, 38 лет

Его, как и Нойера, характеризует слово «стабильность». Игорь является первым номером в ЦСКА – пусть иногда и дают играть Торопу. Кажется, что Акинфеев и стабильность – слова синонимы. Посудите сами: вся жизнь в одном клубе, уверенная игра на протяжении 20 лет и ощущение, что меняется всё… кроме того, что Игорь Акинфеев основной вратарь армейцев.

Луис Суарес, 37 лет

Своей стабильностью может похвастать и уругвайский нападающий. Статистика его красноречива. В 2024 году в 23 матчах Суарес себе в актив записал 17 голов и 6 результативных передач. За год до этого Луис был хорош в составе «Гремио». В 45 матчах он 24 раза поразил ворота противника и 11 раз помог это сделать партнёрам по команде. При этом Суарес по-прежнему является игроком сборной и погоды он там не портит.

Бонус: Есть футболисты, которые недавно завершили свои карьеры, но не упомянуть их нельзя.

Златан Ибрагимович . Златан играл в «Милане» до 41 года. За год до этого он стал чемпионом Италии, будучи игроком основного состава и имея за спиной приличную статистику: в 23 встречах на счету шведа было 8 голов и 3 голевые передачи. Очень приличный показатель.

. Златан играл в «Милане» до 41 года. За год до этого он стал чемпионом Италии, будучи игроком основного состава и имея за спиной приличную статистику: в 23 встречах на счету шведа было 8 голов и 3 голевые передачи. Очень приличный показатель. Пепе. Футболист, который до последнего своего дня в большом футболе боролся за титулы. Он был железным игроком сборной Португалии – в том числе и на прошедшем Евро. До сих пор в памяти, как он уверенно отобрал мяч у Тюрама-младшего. Пепе завершил карьеру победой в Кубке Португалии в составе «Порту». Да и вообще у него славная карьера получилась!

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич