Комличенко может сыграть против «Спартака»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о своем восстановлении после травмы, полученной во время тренировочного процесса.

«Скоро-скоро вернусь, в ближайших играх. Вернусь ли к «Спартаку»? Посмотрим. Дай бог скоро вернусь», - приводятся слова нападающего на страницах «РБ Спорт».

Поединок между «Ростовом» и «Спартаком» состоится в рамках 11-го тура чемпионата России. Дата проведения встречи – 5 октября.

В нынешнем сезоне Комличенко провел десять поединков. 29-летний центральный нападающий отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.