Галактионов оценил результаты «Локомотива» после десяти туров РПЛ

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне.
«Это пока промежуточный этап. Мы видим, как команда тренируется, как играет. Нам удалось собрать всех в единое целое. Внутри команды прекрасный микроклимат, который даёт игровой импульс», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что в десятом туре чемпионата России «железнодорожники» одержали домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 3:1. После этого матча подопечные Галактионова занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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