Нгамалё: «Я забил лучший гол в своей карьере»

«Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры. В рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере», - передает слова нападающего телеканал «Матч ТВ».