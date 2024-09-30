Нгамалё: «Я забил лучший гол в своей карьере»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал свой гол во вчерашнем поединке десятого тура Премьер-лиги с махачкалинским «Динамо». Игрок поразил ворота соперника ударом через себя.
«Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры. В рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере», - передает слова нападающего телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что встреча завершилась минимальной победой московского коллектива со счетом 1:0. После десяти туров Премьер-лиги «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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