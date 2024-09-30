Игрок «Динамо» Кутицкий: «Подобрались к первой тройке, будем дальше работать»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением о турнирном положении своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Нужно следить за своей игрой. Набирать с каждой игрой улучшать свои качества. Прошла часть [чемпионата] отлично, подобрались к первой тройке, будем дальше работать», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в десятом туре чемпионата России «бело-голубые» на выезде минимально победили махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

После десяти туров москвичи занимают четвертое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.