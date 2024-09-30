Маслов прокомментировал новость об интересе «Чарльтона»

Защитник Павел Маслов, выступающий за «Сочи», прокомментировал новость об интересе со стороны английского «Чарльтона».
«Сидел дома, когда увидел новость про интерес «Чарльтона». Некоторые подходили и спрашивали про переход в «Чарльтон», правда ли это. Я говорил, что правда, скоро улетаю в Англию. Удивительно, как это все появилось», - приводятся слова Маслова на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что полноценный контракт Маслова принадлежит московскому «Спартаку». В нынешнем сезоне 24-летний защитник на правах аренды выступает за «Сочи». Он провел два поединка без голевых действий.
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