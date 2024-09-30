Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом» (2:0) и оценил вклад в этот результат разных игроков «быков».

- «Краснодар» сыграл достаточно хорошо. Хочу выделить Кордобу, Агкацева, Сперцяна, Черникова. Они провели, конечно, достойный матч. Благодаря им «Краснодар» выиграл. «Зенит» не понравился абсолютно. Игра у них такая скучная. «Краснодар» переиграл их уже в первом тайме и ещё тогда должен был открывать счёт. Но как сложилось, так сложилось.

В «Краснодаре» результат делают те игроки, которых я перечислил, вдобавок ещё Петров и Кривцов. А легионеры команды, за исключением Кордобы, по моему мнению, невысокого уровня. Но позавчера у них хорошая подмога была. «Краснодар» заслуженно выиграл у «Зенита» в день города, стадион был полный. Команда преподнесла хороший подарок жителям города, президенту клуба и в целом всему клубу. Молодцы, – сказал Стипиди.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая «Локомотив» при равенстве очков по дополнительным показателям.