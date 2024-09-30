Игрок самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал слухи относительно возможного увольнения главного тренера команды Игоря Осинькина.
«Не видел новости, что Осинькин может покинуть «Крылья». Не думаю, что наши результаты - его тренерская ошибка. Нам нужно стараться играть лучше», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После десяти туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Осинькина на выезде встретятся с московским «Локомотивом». Игра запланирована на 6 октября.
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