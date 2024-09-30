В «Акроне» объяснили, почему не позвали Джикию

Арам Задоян, спортивный директор тольяттинского «Акрона», рассказал, что клуб не предпринимал попыток подписать бывшего защитника московского «Спартака» Георгия Джикию.
«Был ли интерес к Джикии? У нас укомплектована линия обороны, мы не разговаривали с Георгием. Обсуждать, что получилось или нет, не имеет смысла. Мы вели переговоры с другими футболистами», - передает слова функционера «РБ Спорт».
Напомним, что Джикия долгое время выступал за столичный «Спартак». По завершении сезона-2023/2024 Георгий покинул клуб в связи с истечением срока трудового договора. В последний день летнего трансферного окна защитник присоединился к «Химкам».
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