Шалимов высказал мнение о возможной отставке Осинькина

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал слухи о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов».
«Крылья» в не очень хорошем психологическом состоянии, потому что идут слухи о возможном увольнении Осинькина. Дыма без огня не бывает. Такие разговоры неприятны, это поддавливает. Нервная обстановка», - поделился мыслями Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Осинькин занимает пост главного тренера «Крыльев Советов» с лета 2020 года. После десяти туров нынешнего розыгрыша РПЛ самарцы с 11 очками занимают десятое место в таблице.
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