Шалимов высказал мнение о возможной отставке Осинькина

«Крылья» в не очень хорошем психологическом состоянии, потому что идут слухи о возможном увольнении Осинькина. Дыма без огня не бывает. Такие разговоры неприятны, это поддавливает. Нервная обстановка», - поделился мыслями Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».