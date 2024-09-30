Монтес рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес поведал о своей адаптации в стане «железнодорожников».
«С адаптацией никаких проблем нет. Плюс в команде есть переводчик, который помогает. Ну и не надо забывать, что футбол - международный вид спорта. Мы все понимаем друг друга. Я быстро адаптируюсь», - передает слова мексиканского футболиста «Чемпионат».
Напомним, что Монтес перешел в московский коллектив из испанской «Альмерии». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.
После десяти туров «Локомотив» занимает второе место в таблице РПЛ.
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