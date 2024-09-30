Монтес рассказал об адаптации в «Локомотиве»

«С адаптацией никаких проблем нет. Плюс в команде есть переводчик, который помогает. Ну и не надо забывать, что футбол - международный вид спорта. Мы все понимаем друг друга. Я быстро адаптируюсь», - передает слова мексиканского футболиста «Чемпионат».