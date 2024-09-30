Вера сравнил «Химки» с «Челси»

Легионер подмосковных «Химок» Лукас Вера сравнил свою команду с лондонским «Челси».

«В чём «Химки» лучше «Челси»? Это другая лига. У нас другой стиль. Мы делаем на поле то, что просит наш тренер Франк Артига. Но пока очков не так много у нас», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После десяти туров Российской премьер-лиги подмосковная команда набрала восемь баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Химки» на выезде померяются силами с лидером РПЛ – «Краснодаром».

В текущем сезоне РПЛ Лукас провел десять матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.