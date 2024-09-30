Аршавин: «В «Ростове» кризис жанра»

«В «Ростове» кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала футболистов, заигрывала и продавала. Но руководство решило сохранять лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».