Аршавин: «В «Ростове» кризис жанра»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне.
«В «Ростове» кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала футболистов, заигрывала и продавала. Но руководство решило сохранять лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В десятом туре чемпионата России «Ростов» на домашнем стадионе потерпел поражение от «Акрона» со счетом 0:2. Команда Валерия Карпина с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.
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