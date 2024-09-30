Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после 3:0

В рамках десятого тура чемпионата России московский ЦСКА одержал крупную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:0. После этого матча защитник «армейцев» Данил Круговой обратился к болельщикам команды.

«Всех с победой», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

После этого поединка московская команда набрала 17 баллов и находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем поединке подопечные Марко Николича встретятся с «Пари НН» в рамках Кубка России. Матч состоится в Нижнем Новгороде 1 октября.