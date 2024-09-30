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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина

30 Сентября 2024 • 08:05 Комментировать

Российский специалист Сергей Юран поделился мнением о форварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. Он призвал игрока более уважительно относиться к наставнику сборной страны Валерию Карпину.

«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была 10 лет назад. В этой ситуации нужно себя вести посдержаннее и уважительнее к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», - высказался Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

В рамках десятого тура чемпионата России «Акрон» на выезде победил «Ростов» со счетом 2:0. Один из мячей в составе гостей забил Дзюба.

В текущем сезоне РПЛ Артём провел три матча, отметившись голом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Юран Артём Дзюба ещё теги
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