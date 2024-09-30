В махачкалинском «Динамо» обвинили Тюкавина в симуляции

«Посмотрите, как вёл себя наш игрок - ему наступили на ногу, а он встал и пошёл. Форвард (Тюкавин) лежит, симулирует. Вместо того чтобы дать жёлтую, назначается штрафной в нашу сторону», - передает слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».