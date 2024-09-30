В махачкалинском «Динамо» обвинили Тюкавина в симуляции

Гаджи Гаджиев, который является президентом махачкалинского «Динамо», обвинил в симуляции форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина после матча десятого тура Премьер-лиги.
«Посмотрите, как вёл себя наш игрок - ему наступили на ногу, а он встал и пошёл. Форвард (Тюкавин) лежит, симулирует. Вместо того чтобы дать жёлтую, назначается штрафной в нашу сторону», - передает слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».
Напомним, что поединок завершился домашним поражением махачкалинского «Динамо» со счетом 0:1. После десяти туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Столичное «Динамо» находится на четвертой позиции.
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