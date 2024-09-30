Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предостерёг от излишней похвалы в адрес 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

- На сегодняшний день Батраков является хорошим футболистом, но эксперты и супержурналисты, к большому сожалению, пацана так качают, что караул. Уже так делали с Захаряном. Здорово же он играл за «Динамо» – но посмотрите, в кого он превратился. В каком он сейчас «Реал Сосьедаде»? То травмы, то ещё что-то. Так и будет болтаться.

У Батракова, я думаю, твёрдый характер, поэтому у него всё должно быть нормально. В него нужно было поверить – это заслуга всего «Локомотива» и Галактионова в частности. Вот Батраков и выдаёт на гора. Голова у него светлейшая. Футболист выполняет на поле то, что ему говорит тренер на оценку «пять», но не более. А специалисты наши как будто специально обрушивают на него сверхпохвалы, что он лучший футболист в мире. Так нельзя делать, – предупредил Стипиди.

В десяти турах чемпионата России Батраков забил семь голов и сделал шесть результативных передач.