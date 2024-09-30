Дзюба язвит Карпину, Станкович копирует Абаскаля, Смолов вспоминает молодость

Первая треть чемпионата России сыграна. Десятый тур был разделён на три дня по схеме 2-4-2. Два матча прошли в пятницу, четыре – в субботу и ещё два – в воскресенье. Что же в них было, кратко рассказывает «Евро-Футбол.Ру».

Центральных матча было два. Дерби «Локомотива» и «Спартака» плюс битва «Краснодара» и «Зенита» за первое место. Обе встречи завершились победами хозяев с разницей в два мяча.

Станкович начинает мудрить

«Спартак» впервые при Станковиче не выиграл три матча РПЛ подряд. Деян пустился во все тяжкие с ротацией – неужели пошёл по стопам Абаскаля? Другая схема, Николсон в основе. Так это же был не Кубок.

Угальде потерялся на фланге, но хоть Барко реализовал пенальти, который заработал Бонгонда. «Локомотив» же задвинул дубль Самошникова и гол Воробьёва.

В обороне «Спартака» провалился Абена, а Бабич оказался один в защите не воин. Сдали нервы у помощника Станковича – красную карточку схватил себе Ненад Сакич.

«Краснодар» преодолевает комплекс?

«Локомотив» обогнал «Зенит» – и «Краснодар» обогнал «Зенит». «Быки» непосредственно в личной встрече побили клуб из Петербурга. Между прочим, впервые с 2018 года.

А если в домашних матчах, то впервые с 2016-го. Тогда в концовке забили Измайлов и Окриашвили, теперь – Кордоба и Смолов. У Фёдора первый гол в РПЛ более чем за год.

Грубая ошибка Караваева, скинувшего мяч Кордобе, обрекла питерцев на проигрыш. Непобеждённым в чемпионате остаётся только «Краснодар», выигравший в Премьер-лиге семь встреч подряд.

Дзюба наказывает свой бывший клуб, «Динамо» играет с «Динамо»

Дзюба первый раз забил за «Акрон» и не удержался от того, чтобы не напомнить о себе Карпину ещё и языком. Беншимол тоже впервые забил за «Акрон». «Ростов» дома «сгорел» 0:2. Он не забивает уже три тура.

«Динамо» победило «Динамо». Третий раз они встретились за полтора месяца, и третий раз московское выиграло у махачкалинского (в Кубке было по пенальти).

Сейчас поклонники команды Лички должны благодарить Тюкавина (за нарисованный штрафной удар) и Нгамалё (за блестящий гол через себя). И больше тайма москвичи вязко удерживали минимальный счёт.

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Пьяничу презентовали разгром, «Пари НН» играет за Илича

ЦСКА заглянул в скорое будущее – представил Пьянича. И разгромил «Ахмат» – 3:0. Голы у Файзуллаева, Келлвена и Тодоровича (в свои ворота). Дивеев последний раз забивал 14 августа…

«Ахмат» без побед в Премьер-лиге двенадцать туров подряд, если брать ещё конец прошлого сезона. «Оренбург» – девять. У него как отрезало после выигрыша в первом туре у «Спартака».

На этот раз за тремя очками в некогда негостеприимный Оренбург съездил «Пари НН». Гола Башича оказалось мало против мячей Царукяна и Ожеговича. 1:2. Илич увольняться не хочет. А Деограсия?

«Факел» и «Рубин», «Крылья Советов» и «Химки» явили страшные сны наяву любителям голевых разборок. Потому что у них получились безголевые. 0:0 и 0:0. Разве футбол заключается в забивании голов?

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов