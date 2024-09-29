Корниленко — о ничьей с «Химками»: «Игра была до гола»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился комментарием о минувшем матче с «Химками».

Встреча десятого тура чемпионата России завершилась нулевой ничьей.

— Примерно равный был матч. Игра была до гола. Мы были лучше во втором тайме. У «Химок» во второй половине игры всего один опасный момент, — приводит слова Корниленко издание «Спорт-Экспресс».

По итогам десяти туров «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 11 баллов.

Следующим соперником команды Игоря Осинькина станет «Локомотив». Игра между командами пройдет 6 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по мск.