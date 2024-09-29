Силкин считает, что «Динамо» находится в чемпионской гонке

Известный тренер Сергей Силкин поделился комментарием о шансах московского «Динамо» в борьбе за золотые медали РПЛ.

— «Динамо» наверху и борется за чемпионство. Но пока только треть чемпионата позади. Понятно, что еще будут и спады, и взлеты. Конец сезона все покажет, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что сейчас нужно постараться не терять свои очки, как это случилось в дерби со «Спартаком».

По итогам десяти туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 20 набранных очков. Отставание от лидера составляет четыре балла.