Силкин: Тюкавину ещё нужно окрепнуть

Российский тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», поделился комментарием об игре форварда столичного клуба Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, Тюкавину еще предстоит окрепнуть и стать лидером «Динамо», а пока он находится в стадии становления.

— Да, в том году стал лучшим игроком, но этот сезон будет для него непростым, — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор с «Динамо» рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.