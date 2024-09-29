Колосков заявил, что «Спартак» нельзя вычёркивать из борьбы за чемпионство

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нельзя исключать «Спартак» из претендентов на чемпионство.

В десятом туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде «Локомотиву» со счетом 1:3 и скатился на шестое место в таблице.

— Конечно, нельзя вычеркивать «Спартак» из борьбы за чемпионство. А кто же претендент тогда? Сыграли только 10 туров, еще 2/3 чемпионата впереди, 60 очков в розыгрыше, — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, в минувшем дерби «Спартак» даже больше владел преимуществом, поэтому делать выводы слишком рано.

После десяти туров в копилке «красно-белых» 16 набранных очков, которые позволяют занимать только шестое место в РПЛ.